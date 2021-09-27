«Крылья Советов» не обращались в РФС для оценки пенальти на Дзюбе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что «Крылья Советов» не обращались по поводу матча с «Зенитом».

«Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Артём Дзюба заработал пенальти.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу питерской команды.

Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальмё».