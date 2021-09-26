«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» переиграло казанский «Рубин» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
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Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 2:0 в пользу столичного клуба.

Мячи забили Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулёв (58-я).

Главный судья матча Алексей Сухой из подмосковных Люберец показал футболистам семь жёлтых карточек.

«Рубин» забил мяч на 85-й минуте матча, но после проверки момента с помощью VAR арбитр отменил взятие ворот. 

Ранее сообщалось, что Александр Ермакович, помощник наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, будет исполнять обязанности главного тренера в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

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