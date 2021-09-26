Ермакович будет руководить «Краснодаром» в матче с «Сочи»

Александр Ермакович, помощник наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, будет исполнять обязанности главного тренера в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Об этом «Чемпионату» сообщили в «Краснодаре».

Напомним, что Гончаренко был дисквалифицирован на три встречи РПЛ за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в игре восьмого тура с грозненским «Ахматом».

Таким образом, тренер не сможет руководить краснодарской командой в матчах с «Сочи» и московским ЦСКА.

Встреча «Краснодар» — «Сочи» состоится 26 сентября в Краснодаре. Игра ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 2 октября в Москве.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.