Ермакович будет руководить «Краснодаром» в матче с «Сочи»
- © fckrasnodar.ru
Об этом «Чемпионату» сообщили в «Краснодаре».
Напомним, что Гончаренко был дисквалифицирован на три встречи РПЛ за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в игре восьмого тура с грозненским «Ахматом».
Таким образом, тренер не сможет руководить краснодарской командой в матчах с «Сочи» и московским ЦСКА.
Встреча «Краснодар» — «Сочи» состоится 26 сентября в Краснодаре. Игра ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 2 октября в Москве.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.