Хачатурянц отреагировал на заявление гендиректора «Краснодара» после матча с «Сочи»

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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал свою точку зрения о критике генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, которую он обрушил на арбитра VAR Сергея Безбородова после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).
Хачатурянц отреагировал на заявление гендиректора «Краснодара» после матча с «Сочи»
  • © официальный сайт РФС (Mikhail Shapaev)

«Высказывание Хашига я слышал. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после окончания матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, то необходимо подать обращение в ЭСК и затем уже делать какие-либо выводы, исходя из заключений комиссии», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

«Краснодар» доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы VAR главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, а на 75-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник Александр Черников.

Ранее гендиректор «Краснодара» раскритиковал арбитра Безбородова после матча с «Сочи».

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