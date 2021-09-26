Гендиректор «Краснодара» раскритиковал арбитра Безбородова после матча с «Сочи»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после завершения матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (3:0) высказался о работе судей, акцентировав внимание на работавшем на системе видеопомощи арбитрам (VAR) Сергее Безбородове.

«На VAR сидел Сергей Безбородов. Я скажу так: скоро его время придёт. Он давил авторитетом молодого судью, который не знал, что делать. Такие арбитры не должны находиться на матче и работать. Все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Почему на VAR находится господин Безбородов. Такое давление переходит все границы. Это повторяется из раза в раз. Как сказал Сергей Николаевич Галицкий: «Краснодар», по их мнению, можно судить как придётся». — Я думаю, наш судейский комитет разберётся с этим», — заявил Хашиг в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» доигрывал матч вдевятером. На 39-й минуте после использования системы VAR главный арбитр матча Игорь Панин удалил защитника хозяев Урошу Спаичу. На 75-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник Александр Черников.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Сочи».