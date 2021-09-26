«Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Сочи»

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Сочи».

Матч, проходивший на стадионе «Краснодар», завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк, реализовавший пенальти.

С 40-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте хозяева остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.

В турнирной таблице «Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место, обойдя «Сочи», который теперь занимает пятую строчку с 15 очками.

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