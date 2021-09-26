«Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Сочи»

Короткая ссылка
В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Сочи».
«Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Сочи»
  • РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «Краснодар», завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк, реализовавший пенальти.

С 40-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Уроша Спаича. На 75-й минуте хозяева остались вдевятером. Вторую жёлтую карточку получил Александр Черников.

В турнирной таблице «Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место, обойдя «Сочи», который теперь занимает пятую строчку с 15 очками.

Ранее Промес объяснил особое празднование гола в ворота «Уфы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить