Промес объяснил особое празднование гола в ворота «Уфы»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал гол в ворота «Уфы» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Как вы могли видеть, повод особенный. Моя жена беременна. И я посчитал это подходящим моментом, чтобы сообщить миру: мы ждём ещё одного ребёнка», — сказал Промес в интервью клубному YouTube-каналу красно-белых.

Что задумал Плиев – непонятно. Но получилась голевая на Промеса 🤷🏻‍♂ pic.twitter.com/egMzjmaFke — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

Квинси отметил, что ему удалось забить мяч, поскольку его партнёры по команде хорошо прессинговали возле штрафной площади соперника.

Вместе с тем Промес признал, что «Спартак» сейчас находится в непростой ситуации. Голландец подчеркнул, что сделает всё от себя зависящее, чтобы вернуть «Спартак» на вершину.

«Счастлив, что снова забил. Нахожусь в хорошей форме. Мне хочется приносить пользу команде», — сказал полузащитник сборной Голландии.

«Спартак» переиграл дома «Уфу» со счётом 2:0. Промес отличился на 29-й минуте игры после ошибки голкипера Александра Беленова. Также мяч забил Эсекьель Понсе (на 3-й минуте).

Ранее Промес поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи».