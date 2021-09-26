Промес объяснил особое празднование гола в ворота «Уфы»

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал гол в ворота «Уфы» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Промес объяснил особое празднование гола в ворота «Уфы»
  • ©spartak.com

«Как вы могли видеть, повод особенный. Моя жена беременна. И я посчитал это подходящим моментом, чтобы сообщить миру: мы ждём ещё одного ребёнка», — сказал Промес в интервью клубному YouTube-каналу красно-белых.

Квинси отметил, что ему удалось забить мяч, поскольку его партнёры по команде хорошо прессинговали возле штрафной площади соперника.

Вместе с тем Промес признал, что «Спартак» сейчас находится в непростой ситуации. Голландец подчеркнул, что сделает всё от себя зависящее, чтобы вернуть «Спартак» на вершину.

«Счастлив, что снова забил. Нахожусь в хорошей форме. Мне хочется приносить пользу команде», — сказал полузащитник сборной Голландии.

«Спартак» переиграл дома «Уфу» со счётом 2:0. Промес отличился на 29-й минуте игры после ошибки голкипера Александра Беленова. Также мяч забил Эсекьель Понсе (на 3-й минуте).

Ранее Промес поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи». 

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