Промес — о матче с «Наполи»: я всегда думаю только о победе

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
Промес — о матче с «Наполи»: я всегда думаю только о победе
  • РИА Новости

«В Лиге Европы будет сложно, но мы должны верить и биться до конца. Мы должны быть сплочёнными. Иногда это намного важнее, чем классно сыграть, но остаться в итоге без победы», — сказал Промес клубному YouTube-каналу красно-белых.

По его словам, матч в Неаполе — отличная возможность для «Спартака» громко о себе заявить.

«Я всегда думаю только о победе. И матч в Италии не будет исключением», — добавил он.

«Спартак» сыграет на выезде с «Наполи» 30 сентября. Игра начнётся в 19:45 мск. В стартовом матче красно-белые проиграли «Легии» (0:1).

Ранее сообщалось, что гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Уфой» (2:0).

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