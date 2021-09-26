Промес — о матче с «Наполи»: я всегда думаю только о победе
- РИА Новости
«В Лиге Европы будет сложно, но мы должны верить и биться до конца. Мы должны быть сплочёнными. Иногда это намного важнее, чем классно сыграть, но остаться в итоге без победы», — сказал Промес клубному YouTube-каналу красно-белых.
По его словам, матч в Неаполе — отличная возможность для «Спартака» громко о себе заявить.
«Я всегда думаю только о победе. И матч в Италии не будет исключением», — добавил он.
«Спартак» сыграет на выезде с «Наполи» 30 сентября. Игра начнётся в 19:45 мск. В стартовом матче красно-белые проиграли «Легии» (0:1).
Ранее сообщалось, что гол Промеса помог «Спартаку» одержать победу над «Уфой» (2:0).