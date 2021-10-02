ЦСКА и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч десятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Краснодара» на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У армейцев с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Яка Бийол, Максим Мухин, Бахтиёр Зайнутдинов, Антон Заболотный, Фёдор Чалов и Чидера Эджуке.

Гости выйдут в следующем составе: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский, Виктор Классон, Эдуард Сперцян, Гжегож Крыховяк, Кайо Панталеан, Тони Вильена, Реми Кабелла и Джон Кордоба.

Встреча состоится 2 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».