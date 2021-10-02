Мухин: мне очень нравится Кордоба из «Краснодара»

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Краснодар» — атакующая команда, у них появился новый нападающий — Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счёт того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент», — цитирует Максима Мухина пресс-служба ЦСКА.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 2 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

Ранее Алексей Березуцкий оценил прогресс нападающего ЦСКА Чидера Эджуке.