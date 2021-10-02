ЦСКА и «Краснодар» не выявили победителя в десятом туре РПЛ

Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 0:0.

На последних минутах судья Владимир Москалёв решил не назначать пенальти в ворота хозяев, хотя футболистам «Краснодара» показалось, что защитник красно-синих Игорь Дивеев сыграл рукой.

Гости за игру нанесли 32 удара по воротам соперника, пять из которых пришлись в створ. Подопечные Алексея Березуцкого, в свою очередь, 16 раз пробили по чужим воротам (девять в створ).

Обе команды набрали по 17 очков. «Краснодар» располагается на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» в матче РПЛ.