«Главное — заработали три очка»: как оценили вымученную победу России над Словакией в Казани

Победа России над Словакией в квалификации ЧМ-2022 была добыта за счёт самоотдачи отечественных футболистов. Об этом заявил голкипер национальной команды Матвей Сафонов. По его словам, встреча получилась очень тяжёлой, а в раздевалке у игроков сводило ноги. Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и глава РФС Александр Дюков похвалили главного тренера сборной Валерия Карпина за эффективный матч-менеджмент. А экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой и бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев подвергли критике качество игры команды.

Матч сборных России и Словакии в квалификации чемпионата мира-2022 оставил противоречивые впечатления. Сами отечественные футболисты не скрывали радости от победы при отсутствии целого ряда лидеров. Тем более в далёком от оптимального составе подопечным Валерия Карпина удалось упрочить положение в группе H. Теперь для попадания в стыки со второго места отечественной команде достаточно не уступить в следующем туре Словении.

Однако большинство экспертов сошлись во мнении, что качество футбола в минувшей игре было если не катастрофическим, то близким к нему. Хозяева нанесли в полтора раза меньше ударов по воротам, чем соперник, а гости не забили во многом благодаря безупречным действиям голкипера Матвея Сафонова, который несколько раз спас свою команду. После игры вратарь был в великолепном настроении.

«Все бились, результат — заслуга каждого футболиста. Думаю, это достаточно заслуженный успех, если говорить о морально-волевых качествах. Основная причина — стремление к победе и то, что все выкладывались на поле. Только накануне узнал, что сыграю. Естественно, был рад, ведь последний матч провёл на Евро-2020 с Данией, и очень хотелось вернуться. Атмосфера в раздевалке? Видно, что ребята устали, у всех сводило ноги. Было очень тяжело как морально, так и физически. Горд за команду, выстояли», — сказал Сафонов после встречи.

В свою очередь, защитник Фёдор Кудряшов, вышедший на замену в концовке, признал, что россиянам не удалось показать футбол, который хотят видеть от них болельщики и тренерский штаб.

«Главное — заработали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией. Почему не удалось показать хорошую игру? Соперник не позволил. По остальным моментам нам подскажет тренерский штаб — чтобы не допускать таких же ошибок с оппонентами аналогичного уровня», — заявил спортсмен.

По мнению его коллеги Сергея Терехова, низкое качество футбола связано с кадровыми потерями, однако российская дружина не планировала отдавать словакам инициативу после гола. Для 31-летнего защитника «Сочи» эта встреча стала дебютной в национальной команде.

«О том, что попал в основу, узнал на установке за два часа до матча. Особо никаких эмоций не испытал. Просто приятно, что тренер доверил сыграть в стартовом составе в такой важной встрече. Я уже немолодой игрок, поэтому знал, как настраиваться... Выступление за сборную являлось не мечтой, но целью, и она осуществилась. Когда ты дебютируешь, хочется большего. Теперь нужно ставить новые цели. Думаю, сейчас на первом месте стоит результат. Да, футбол не тот, который всем хотелось бы видеть. Однако главное — победа», — подчеркнул Терехов.

«Есть объективные причины, почему не могли хорошо сыграть»

А руководители российского футбола, несмотря на не самую лучшую игру, высказали слова поддержки штабу Карпина. Так, исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц остался доволен итогами противостояния.

«Думаю, есть объективные причины, почему не смогли проявить себя ярче, имею в виду травмы. Мне кажется, очень здорово провёл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не задался матч, и считаю, что это сильная работа тренера», — отметил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Глава РФС Александр Дюков назвал встречу непростой, но признался, что видит прогресс в работе специалиста.

«К качеству, конечно же, есть вопросы. Но вы знаете, что сборная испытывает серьёзные кадровые проблемы. Важно было победить. Мы этого добились. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на ситуацию и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, решающим для россиян станет противостояние со Словенией. Также чиновник высказал мнение, что в октябрьских матчах отечественной сборной был бы полезен отказавшийся от вызова форвард Артём Дзюба, который забил четыре мяча в трёх последних поединках за «Зенит» в РПЛ.

«Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер думал по-другому, поэтому и пригласил его. Артём набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде. Для него закрыта дорога? Это решает тренер», — резюмировал президент РФС.

Посетовал на отсутствие форварда и журналист Василий Уткин. По его словам, если бы нападающий приехал в расположение коллектива, то во втором тайме смотрелся бы гораздо убедительнее и эффективнее, чем Антон Заболотный.

«Ну, что поделать. Кто не хочет (в любом смысле этого слова) выступать за сборную, тот за неё не играет с ещё большей непреклонностью, чем тот, кто делать этого не может… Ну, и когда он теперь пригодится, чтобы помочь?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

«Бакаев и Сафонов — светлые пятна»

Впрочем, закрывать глаза на игру России в обмен на три очка согласились далеко не все. Например, экс-капитан сборной Александр Мостовой назвал ужасным матч в её исполнении. По его мнению, гости просто задавили подопечных Карпина, которые не знали, как действовать.

«Мы угадали с Сафоновым, он уверенно сыграл, отбил пару раз, всё накрывал. А впереди вспомнить нечего, кроме трёх контратак, в которые футболистов погнали трибуны. Даже гол получился случайным, соперник в свои забил. Вратарь должен был крикнуть и мяч забрать. Результат удивительный… Жаль, не было другого футбола, чтобы переключить канал. Два светлых пятна — Зелимхан Бакаев и Сафонов. Зелимхан обыгрывал, убегал, старался много», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что Словакия и Словения вряд ли смогут теперь догнать россиян. Кроме того, он верит, что отечественным спортсменам по силам побороться с Хорватией за первое место, ведь у коллективов равное количество очков.

О необходимости улучшения качества футбола высказался и экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев, который остался недоволен игрой на контратаках и тем, что подопечные Карпина исключительно оборонялись.

«Словаки владели мячом в процентном соотношении примерно 70 на 30. Я бы отметил в качестве лучшего нашего вратаря Сафонова — он провёл безупречный матч и выручил. Будем надеяться. Если при такой игре заработаем дальше очки, это уже хорошо. Поэтому хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как поединок был важнейшим. Баллы сейчас терять нельзя», — подытожил Газзаев.

Бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин тоже резко высказался об игре сборной, сравнив её с «трагедией», а бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин даже не стал говорить о качестве футбола, хотя и поздравил коллектив.

А вот комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что российскую дружину не стоит сильно критиковать, поскольку с имеющимся составом Карпину было необходимо побеждать любой ценой, чего он и добился.

Подобную точку зрения высказал и экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, который предложил не вспоминать ни о чём, кроме счёта.

«Такая игра, где нужно просто всю статистику и всё, что можно, сжечь, убрать. В заставке на ТВ давайте просто: Россия — 1, Словакия — 0. И всё. Больше ничего — ни владение мячом, ни удары», — заявил Быстров.