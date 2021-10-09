Хачатурянц заявил, что Карпин провёл нужные замены в матче Россия — Словакия

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата мира между сборными России и Словакии.
Хачатурянц заявил, что Карпин провёл нужные замены в матче Россия — Словакия
  • AP
  • © Roman Kruchinin

«Очень здорово Карпин провёл все нужные замены, все они были эффективные. Карпин усилил игру, убрал тех, у кого эта игра изначально не пошла. Очевидно, что это хорошая тренерская работа», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он отметил, что в игре сборной есть определённые проблемы. А большое количество травм не позволило ей играть в полную силу.

Хачатурянц также выделил уверенную игру голкипера Матвея Сафонова, который помог россиянам заработать три очка.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра. 

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее сообщалось, что Сафонов считает заслуженной победу сборной России над Словакией.

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