Дюрица заявил, что Словакия в матче с Россией была лучше во всех компонентах
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«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше. Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты. Словакам было нечего терять: бросили все силы, чтобы сравнять, а потом, если повезёт — выиграть», — цитирует Дюрицу «Чемпионат».
Он подчеркнул, что по самоотдаче россияне были лучше и здорово сыграли в защите. Он назвал голкипера Матвея Сафонова один из лучших на поле.
Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.
В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.
Ранее Валерий Карпин назвал Сафонова лучшим игроком матча со Словакией.