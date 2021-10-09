Дюрица заявил, что Словакия в матче с Россией была лучше во всех компонентах

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Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица оценил игру сборных России и Словакии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Дюрица заявил, что Словакия в матче с Россией была лучше во всех компонентах
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше. Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты. Словакам было нечего терять: бросили все силы, чтобы сравнять, а потом, если повезёт — выиграть», — цитирует Дюрицу «Чемпионат».

Он подчеркнул, что по самоотдаче россияне были лучше и здорово сыграли в защите. Он назвал голкипера Матвея Сафонова один из лучших на поле.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра. 

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее Валерий Карпин назвал Сафонова лучшим игроком матча со Словакией.

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