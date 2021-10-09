Карпин назвал Сафонова лучшим игроком матча со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат матча квалификационного турнира с командой Словакии.

«Отыграли на ноль. Понятно, что Матвей спас в нескольких моментах. Он — лучший игрок матча. К сожалению, плохо когда вратарь становится лучшим, значит, команда сыграла плохо. Но он на сто процентов сделал свою работу. Бакаев смотрелся во втором тайме неплохо, но силы к концу покинули, надо было отрабатывать назад, а ему было тяжеловато. Поэтому замена Зелимхана связана с усталостью», — заявил на пресс-конференции Карпин.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра. 

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не пропустила ни разу под руководством Карпина.

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