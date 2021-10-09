Газзаев — о матче между Россией и Словакией: качество игры надо значительно улучшать

Валерий Газзаев прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии в Казани.

«Качество игры надо значительно улучшать. Вся наша игра была построена практически на контратаках. Мы два тайма оборонялись, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат», — цитирует Газзаева ТАСС.

По его мнению, если сборная России будет и дальше зарабатывать очки, то можно будет пробиться в финальную стадию ЧМ.

«Поэтому хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как матч был важнейшим. Очки сейчас терять нельзя», — добавил он.

Сборная России переиграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на автогол Шкриньяра в матче Россия — Словакия.