Не без везения: как автогол Шкриньяра и сейвы Сафонова помогли России победить Словакию в матче отбора к ЧМ-2022

Россия с минимальным счётом обыграла Словакию в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Успех подопечным Валерия Карпина принёс курьёзный автогол защитника гостей Милана Шкриньяра в середине первого тайма. В оставшееся до финального свистка время соперник владел подавляющим преимуществом, но так и не смог пробить Матвея Сафонова, который отметился рядом важных сейвов.

Противостояние России и Словакии было во многом определяющим в борьбе за второе место в группе H отборочного этапа ЧМ-2022. Перед встречей в Казани подопечные Валерия Карпина опережали соперника на четыре очка, и победа практически гарантировала им путёвку как минимум в стыковые матчи. Гостям, чтобы не лишиться шансов на поездку в Катар, также требовалось побеждать.

Серьёзно повышало шансы подопечных Штефана Тарковича на успех обилие травм в российской команде. В преддверии ключевого поединка отечественная сборная из-за различных повреждений осталась без Романа Зобнина, Александра Головина, Ильи Самошникова, Вячеслава Караваева, Дениса Глушакова, Дениса Макарова и Алексея Ионова. К тому же международную карьеру завершил Марио Фернандес, а Артём Дзюба отказался от вызова, сославшись на недостаток формы. Наконец, Алексей Миранчук заработал дисквалификацию.

В этой связи было интересно, на каких исполнителей сделает ставку тренерский штаб. Наиболее ощутимые проблемы хозяева испытывали на флангах обороны. В результате слева сыграл 31-летний дебютант Сергей Терехов, а справа — универсальный Алексей Сутормин. Дуэт в центре оказался предсказуемым — Игорь Дивеев и Георгий Джикия. А вот место на последнем рубеже неожиданно занял не Маринато Гилерме, который в составе сборной не пропустил в сентябре ни одного мяча, а Матвей Сафонов.

Тройка в середине поля вопросов не вызвала. Дмитрий Баринов расположился на позиции опорника, а получивший капитанскую повязку Далер Кузяев и Александр Ерохин — чуть выше. На флангах Фёдору Смолову помогали Арсен Захарян, участие которого в игре изначально было под вопросом, и Зелимхан Бакаев.

Таким образом, даже по сравнению с последним матчем квалификации с Мальтой ростер изменился практически наполовину. На поле вышли сразу пять новых футболистов. Если же брать встречу с Данией на групповом этапе Евро-2020, то места в основе сохранили только Кузяев, Дивеев, Джикия и Сафонов. По сути, Карпину пришлось формировать новую команду.

Первый тайм получился для сборной России неоднозначным. С одной стороны, она добилась абсолютно не вытекающего из логики минимального преимущества в счёте, с другой — продемонстрировала не самый яркий футбол. Но ожидать чего-то иного с учётом большого количества потерь было сложно.

Национальная команда, как и в предыдущих матчах при Карпине, стартовала весьма активно и попыталась подавить соперника высоким прессингом. Словаки достаточно легко выходили из-под него и моментально предпринимали собственные выпады. В эти моменты ощущалось, что защитникам хозяев не хватало сыгранности. Особенно это касалось Терехова, который на левом крае не успевал за регулярно подключавшимся к атакам Петером Пекариком. Собственно, из этой зоны исходила наибольшая опасность.

Россияне же ближе к середине тайма перестали давить на противника и отдали мяч гостям. И ровно в этот момент удалось неожиданно выйти вперёд. Успех отечественному коллективу принесла редкая контратака. Бакаев разогнал её по центру и выполнил передачу налево на Терехова, а тот нашёл в штрафной Захаряна. Динамовец наудачу сделал прострел вдоль линии вратарской, и главная звезда словаков Милан Шкриньяр неожиданно срезал мяч в створ.

После этого хозяева окончательно закрылись в обороне. В первой половине матча гости владели мячом 68% времени. Не заставили себя ждать и опасные моменты. В некоторых эпизодах подопечным Тарковича немного не хватало точности. А на 40-й минуте после выстрела Лукаша Гараслина из-за пределов штрафной в дальнюю девятку команду спас Сафонов.

Несмотря на преимущество в счёте, Карпин понимал: при такой игре довести дело до победы будет крайне непросто. И в перерыве тренер решился на целый ряд своевременных перестановок. Во-первых, вместо Смолова, который практически не цеплялся за мяч, он бросил в бой фактурного Антона Заболотного. Не сказать, что с его появлением у россиян наладилась контригра, но форвард ЦСКА чаще конкурента навязывал борьбу защитникам словаков.

Во-вторых, Даниил Фомин занял место не слишком заметного одноклубника Захаряна. В третьих, сборная перешла на расстановку 5-4-1. Причём компанию Джикии и Дивееву в центре обороны поначалу составил номинальный опорник Баринов, который уже занимал эту позицию в матче с Финляндией на Евро-2020.

Перестановки помогли. Гости перестали так легко проходить центр поля. Теперь им приходилось преодолевать сопротивление мощного «кулака» в лице Кузяева, Ерохина и Фомина. Да и Сутормину с Тереховым с подстраховкой игралось куда комфортнее. Собственно, опытный защитник «Сочи» во втором тайме смотрелся намного надёжнее и даже регулярно подключался к атакам.

Правда, впереди у отечественной команды по-прежнему практически ничего не получалось. Подопечные Тарковича владели мячом уже больше 70% времени, но всё реже проникали в чужую штрафную. Да и удача сопутствовала россиянам. Не раз снаряд в последний момент чудом миновал створ. Не было вопросов и по самоотдаче. Отечественные футболисты, не щадя себя, до конца вели борьбу в каждом эпизоде.

Окончательно удалось забетонировать оборону с выходом номинального центрального защитника Дмитрия Чистякова вместо Ерохина. Он составил трио с Джикией и Дивеевым, а Баринов поднялся обратно в опорную зону.

Единственный реальный момент спастись словаки упустили за 15 минут до финального свистка, когда футболист «Спартака» в штрафной не сумел прервать передачу Марека Гамшика на Ивана Шранца. Форвард оказался прямо перед Сафоновым и попытался пробить ему между ног, но Матвей спас команду. В целом голкипер «Краснодара» воспользовался своим шансом и выручал партнёров в те мгновения, когда это требовалось. А сборная под руководством Карпина в четырёх матчах не пропустила ни одного мяча.

Пусть победа над Словакией во многом получилась нелогичной, отечественный коллектив набрал важнейшие три очка и практически гарантировал себе участие в стыковых матчах. Более того, удалось взять у оппонента реванш за поражение на выезде в марте, которое пока остаётся для команды единственным в отборе.