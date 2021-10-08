Болельщики поделились ожиданиями от матча сборных России и Словакии

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Более 36% российских болельщиков уверены, что даже если сборная Словакии забьёт сборной России, то россияне всё равно смогут победить. Ещё 5,5% считают, что национальная команда сыграет идеально, выиграет и не пропустит ни одного гола.
Болельщики поделились ожиданиями от матча сборных России и Словакии
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственное исследование.

По мнению 13,6% опрошенных, сборные сыграют вничью, так как их силы примерно равны.

Как полагают 32,6% россиян, отечественная команда не сможет победить соперников. 12% голосуют за вариант «российская команда проиграет всухую».

Исследование проводилось в соцсетях. Участниками опроса стали 2 тыс. человек.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

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