Болельщики поделились ожиданиями от матча сборных России и Словакии
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственное исследование.
По мнению 13,6% опрошенных, сборные сыграют вничью, так как их силы примерно равны.
Как полагают 32,6% россиян, отечественная команда не сможет победить соперников. 12% голосуют за вариант «российская команда проиграет всухую».
Исследование проводилось в соцсетях. Участниками опроса стали 2 тыс. человек.
Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.