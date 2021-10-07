Эмоции Карпина, вызов Глебова и травма Макарова: как сборная России провела последние дни перед игрой со Словакией

Сборная России по футболу завершает подготовку к матчу отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией. Команда прилетела в Казань, где вечером провела тренировку. Ранее стало известно, что из-за повреждения коллективу не поможет Денис Глушаков. Вместо него вызов получил полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Это не единственная потеря. По словам Валерия Карпина, на поле точно не выйдут Денис Макаров и Илья Самошников.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией. В среду команда провела последнюю тренировку на базе в Новогорске, а уже в четверг утром вылетела в Казань, где 8 октября и состоится встреча со словаками.

При этом и без того обескровленный отечественный коллектив продолжил нести потери. Компанию травмированным Александру Головину и Алексею Ионову в своеобразном лазарете составил опытный полузащитник «Химок». Наравне с испытывающим физические проблемы футболистом Арсеном Захаряном он успел провести одно занятие в общей группе, но после него стало понятно, что спортсмен на поле выйти не сможет.

«Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, продолжу подготовку. Но она не даёт работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени. В любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал тут одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать: главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба команды.

Вместо него вызов получил 21-летний хавбек Данил Глебов, хорошо знакомый с Карпиным по работе в «Ростове». Приглашение стало для него приятной неожиданностью. Молодой исполнитель признался, что в этот день собирался отправиться к стоматологу удалять зуб мудрости.

«Срочно прошу жену раздать Wi-Fi — смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: «Футболистик, ты где?» Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную. Отвечаю: «Конечно, готов!» Ещё минут 15—20, и я бы уже сидел в кресле у стоматолога... и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелёты и воздержаться от физических нагрузок», — цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, в пятницу не поможет сборной и защитник «Рубина» Илья Самошников. Об этом сообщил его агент Евгений Моисеев.

«Илья потихоньку начинает восстанавливаться. По срокам ещё рано говорить. Вчера у него сошла опухоль. Более подробная информация появится через пару дней», — приводит слова агента «Рейтинг букмекеров».

Мало того, с хронической травмой продолжает работать и основной вратарь Маринато Гилерме. Впрочем, по его словам, повреждение не помешает ему принять участие в ближайших противостояниях.

«Много говорим об этом в последнее время. Мне уже не 20-21 год, всегда имеются хронические проблемы, которые мешают. У меня есть такая, но она не отвлекает. Многие пишут, что я рискую здоровьем. Я сам знаю свой организм, и никогда не буду рисковать им», — подчеркнул натурализованный бразилец.

А Антон Заболотный, который при Карпине регулярно выходит в сборной на замену, заявил, что готов стать капитаном команды, если предоставится такая возможность. Такой чести уже удостоились Георгий Джикия, Фёдор Смолов и Дмитрий Баринов.

«У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми. Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что сегодня я — капитан, приму с радостью. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, не расстроюсь и буду делать своё дело на поле», — подчеркнул форвард ЦСКА.

Впрочем, повязку на ближайший матч, по всей видимости, получит Далер Кузяев. По крайней мере, именно он составил Карпину компанию на пресс-конференции. В сентябре специалист всегда брал с собой именно будущего капитана.

«У нас в команде так заведено, что все капитаны и все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если Валерий Георгиевич завтра предложит мне повязку, я соглашусь», — заявил полузащитник.

Самому тренеру пришлось начать общение с журналистами с неприятной темы и отвечать на вопросы о большом количестве травм. По его словам, со словаками не сможет сыграть и Денис Макаров.

«Он почувствовал в среду на тренировке забитость в икроножной мышце. Провели обследование. После занятия будем смотреть, останется ли он на игру со Словенией или нет», — объяснил наставник.

Не вызывало у него оптимизма и состояние Самошникова. Тренер отметил, что Илья не провёл на текущем сборе ни одной минуты.

«По нему решим позже. Не сегодня точно. С учётом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы присутствовал на сборе, а не как Илья, который не провёл с нами ни секунды», — добавил он.

Чуть повысил настроение Карпину вопрос про забавные посты в Instagram Глебова, который по дороге домой в поезде выкладывал фото с лапшой быстрого приготовления и сосисками.

«Меня радует, что мы на тренировке обсуждаем Instagram футболистов и их еду. Это он ел или просто выложил? Никто не знает? Вот именно. И при любой диете, даже самой жёсткой, психологи разрешают раз в неделю скушать что-нибудь запрещённое. Психологически тяжело держать себя в руках. Нельзя это делать 24 на 7. Не значит, что в сборной футболисты не съели кусочка сахара. Всё видно, кто что ел», — пошутил рулевой.

Высказался на тему еды и Кузяев. Как известно, теперь в сборной действует запрет на сладкое для футболистов, но на членов тренерского штаба он не распространяется.

«Тренеру можно всё, он — не игрок. В отличие от нас. Мы должны следить за физической формой и выбирать правильное питание. Это способствует достижению лучших результатов», — отметил полузащитник.

Возвращаясь к разговору о большом количестве травмированных подопечных, специалист также объяснил, почему вызвал в национальную команду вместо Глушакова именно Глебова.

«На первой пресс-конференции мы говорили, что у нас есть список из минимум пяти человек на каждую позицию. Он меняется в зависимости от травм и состояния людей, кто-то вычёркивается из него. Если кто-то завтра не дай бог получит травму, оттуда возьмём игрока на эту позицию», — подчеркнул тренер.

При этом оценивая уровень соперника, он повторил фразу, которую уже неоднократно говорил об оппонентах России: «Мы никого не сильнее и никого не слабее».

«Смотрели игру, которую провели в Словакии. Было интересно проанализировать. Не скажу, что конкретно выделили, но выводы сделали. Сильные стороны соперника понятны. Это хорошая добротная команда европейского уровня... Самая опасная её сторона — стандарты. На стандартах они много создают и забивают. Поэтому надо внимательно отнестись. Давление одинаковое. У нас стоит задача не второе место занять, а попытаться выйти на ЧМ напрямую. Для этого надо попробовать выиграть все матчи», — заверил наставник.

А местные журналисты, разумеется, не могли не спросить специалиста о перспективах вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина. Но тренер дипломатично ушёл от ответа, подчеркнув, что шансы выйти на поле есть у всех голкиперов.

Удивительно, но на этот раз у Карпина ничего не спросили об Артёме Дзюбе. Однако о нападающем «Зенита» наставник исчерпывающе высказался накануне.

«Дзюба сказал, что кайфует от футбола, почему он не в сборной? У него спросите. Может, лукавит, но ко мне какие вопросы? Никого уговаривать мы не будем, что непонятного? Если вам что-то кажется, говорите и пишите об этом, мне ничего не кажется», — подчеркнул специалист.