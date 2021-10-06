Карпин рассказал о схеме игры сборной России в обороне в октябрьских матчах
- ©Пресс-служба РФС/Mikhail Shapaev
«Сейчас Дмитрий Чистяков стал более уверенным в себе. Физически он всегда был в порядке. Технически редко кто прибавляет намного. Появилась уверенность в собственных силах и в работе с мячом», — цитирует Карпина РИА Новости.
По словам Карпина, сборная не будет играть в три центральных защитника в следующих двух матчах.
«Нет. Вы неправильно понимаете», — ответил Карпин на вопрос об оборонительном построении российской команды.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее Карпин рассказал о состоянии Дениса Глушакова и Арсена Захаряна.