Карпин рассказал о состоянии Глушакова и Захаряна
- РИА Новости
«Они сделали уже упражнения. Посмотрим, как подействовала нагрузка, и будем уже решать. Мы не делали тестов на физическую готовность», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Карпин заявил, что футболисты сборной сдали анализы крови. По их результатам видно, что у некоторых игроков есть небольшая усталость после матчей в еврокубках.
Глушаков и Захарян досрочно покинули тренировку сборной 5 октября из-за небольших повреждений.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее Карпин рассказал о составе сборной России на матч со Словакией.