Карпин рассказал о состоянии Глушакова и Захаряна

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал физическое состояние полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова и хавбека столичного «Динамо» Арсена Захаряна. ,

«Они сделали уже упражнения. Посмотрим, как подействовала нагрузка, и будем уже решать. Мы не делали тестов на физическую готовность», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин заявил, что футболисты сборной сдали анализы крови. По их результатам видно, что у некоторых игроков есть небольшая усталость после матчей в еврокубках.

Глушаков и Захарян досрочно покинули тренировку сборной 5 октября из-за небольших повреждений.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее Карпин рассказал о составе сборной России на матч со Словакией.