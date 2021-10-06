Карпин рассказал о составе сборной России на матч со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что уже практически определился со стартовым составом на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.

«Человек семь-восемь уже определил, кто составляет скелет сборной. В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В «Ростове», например, уходило две недели, здесь — буквально день», — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам Карпина, сборная Словакии — хорошая и крепкая команда. Команда Словении — чуть посильнее. Он добавил, что сборная России ментально готова на 100% к предстоящим отборочным играм. Однако есть небольшие проблемы с физической формой футболистов.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее в «Химках» высказались о возможном участии Глушакова во встречах сборной России со Словакией и Словенией.