Карпин рассказал о составе сборной России на матч со Словакией
- РИА Новости
«Человек семь-восемь уже определил, кто составляет скелет сборной. В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В «Ростове», например, уходило две недели, здесь — буквально день», — цитирует Карпина РИА Новости.
По словам Карпина, сборная Словакии — хорошая и крепкая команда. Команда Словении — чуть посильнее. Он добавил, что сборная России ментально готова на 100% к предстоящим отборочным играм. Однако есть небольшие проблемы с физической формой футболистов.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее в «Химках» высказались о возможном участии Глушакова во встречах сборной России со Словакией и Словенией.