Карпин рассказал о составе сборной России на матч со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что уже практически определился со стартовым составом на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.
Карпин рассказал о составе сборной России на матч со Словакией
  • РИА Новости

«Человек семь-восемь уже определил, кто составляет скелет сборной. В сборной игроки впитывают информацию быстрее. В «Ростове», например, уходило две недели, здесь — буквально день», — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам Карпина, сборная Словакии — хорошая и крепкая команда. Команда Словении — чуть посильнее. Он добавил, что сборная России ментально готова на 100% к предстоящим отборочным играм. Однако есть небольшие проблемы с физической формой футболистов.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее в «Химках» высказались о возможном участии Глушакова во встречах сборной России со Словакией и Словенией.

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