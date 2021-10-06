В «Химках» высказались о возможном участии Глушакова в октябрьских матчах сборной России

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Депутат Государственной думы Роман Терюшков поделился мнением о возможном участии полузащитника подмосковных «Химок» и сборной России Дениса Глушакова в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
В «Химках» высказались о возможном участии Глушакова в октябрьских матчах сборной России
  • РИА Новости

«По Глушакову принимают решение врачи национальной команды. Мне не поступало никакой информации об осложнениях травмы Дениса. Надеюсь, у него получится выступить за команду», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков был заменён в перерыве матча десятого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее бывший глава Министерства физической культуры и спорта Московской области Терюшков, избранный в Государственную думу, заявил, что продолжит оказывать поддержку футбольному клубу «Химки».

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