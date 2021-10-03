Избранный в Госдуму Терюшков заявил, что продолжит помогать «Химкам»

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Бывший глава Министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, который был избран в Государственную думу, заверил, что продолжит оказывать поддержку клубу РПЛ «Химки».
Избранный в Госдуму Терюшков заявил, что продолжит помогать «Химкам»
  • РИА Новости

«Футбольный клуб «Химки» я не оставлю. Продолжу помогать команде. Посмотрим, в какой форме это будет проходить. Возможно, через попечительский совет», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Терюшков в связи с избранием в Госдуму покинул пост министра спорта Московской области.

«Химки» (восемь очков) идут на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. По итогам десяти туров подмосковный клуб одержал одну победу, четыре матча проиграл, пять игр завершились вничью.

Ранее Терюшков опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.

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