Министр спорта МО опроверг новость о возможном увольнении Черевченко из «Химок»

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.
Министр спорта МО опроверг новость о возможном увольнении Черевченко из «Химок»
  • РИА Новости

«Мы такого не рассматривали. Это произойдёт, если только он сам захочет уйти», — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.

Вместе с тем министр признал, что команда попала в небольшую функциональную яму. При этом он уверен, что Черевченко сможет решить эту проблему.

«Ничего страшного. Это футбол», — добавил он.

По словам Терюшкова, у руководства «Химок» нет никакого конфликта с Черевченко.

СМИ сообщали, что в случае поражения от тульского «Арсенала» в матче десятого тура чемпионата России Черевченко с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Химок».

Подмосковный клуб с семью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ.

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