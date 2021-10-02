Министр спорта МО опроверг новость о возможном увольнении Черевченко из «Химок»
- РИА Новости
«Мы такого не рассматривали. Это произойдёт, если только он сам захочет уйти», — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.
Вместе с тем министр признал, что команда попала в небольшую функциональную яму. При этом он уверен, что Черевченко сможет решить эту проблему.
«Ничего страшного. Это футбол», — добавил он.
По словам Терюшкова, у руководства «Химок» нет никакого конфликта с Черевченко.
СМИ сообщали, что в случае поражения от тульского «Арсенала» в матче десятого тура чемпионата России Черевченко с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Химок».
Подмосковный клуб с семью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ.