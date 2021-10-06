Глушаков: побывал в сборной России одной ногой, осталось вернуться с двумя

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отъезд из расположения сборной России по футболу.

«В любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня — главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», — цитирует Глушакова пресс-служба Российского футбольного союза.

По словам Глушакова, травмированная нога не даёт ему тренироваться в полную силу. Чтобы не усугубить травму, было принято решение вернуться в расположение «Химок» для дальнейшего лечения.

Глушаков досрочно завершил тренировку сборной 5 октября из-за небольших повреждений.

Напомним, что Глушаков был заменён в перерыве матча десятого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова.