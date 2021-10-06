Глебов заменит травмированного Глушакова в сборной России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России по футболу вместо травмированного хавбека «Химок» Дениса Глушакова.

«После того как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — цитирует главного тренера национальной команды Валерия Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

Глушаков досрочно завершил тренировку сборной 5 октября из-за небольших повреждений.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул расположение сборной России по футболу.