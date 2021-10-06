Глебов заменит травмированного Глушакова в сборной России
- РИА Новости
«После того как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — цитирует главного тренера национальной команды Валерия Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.
Глушаков досрочно завершил тренировку сборной 5 октября из-за небольших повреждений.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее сообщалось, что Глушаков покинул расположение сборной России по футболу.