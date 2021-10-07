Филимонов оценил подготовку сборной России к матчам со Словакией и Словенией

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.

«Карпину очень тяжело в связи с повреждениями футболистов. Посмотрим на резерв национальной команды. Может, что-то новое и свежее игроки привнесут, — это новые силы. В такой тяжёлой ситуации они смогут себя показать и помочь попасть на чемпионат мира», — приводит слова Филимонова РИА Новости.

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11 октября сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.