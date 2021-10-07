Филимонов оценил подготовку сборной России к матчам со Словакией и Словенией
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- РИА Новости
«Карпину очень тяжело в связи с повреждениями футболистов. Посмотрим на резерв национальной команды. Может, что-то новое и свежее игроки привнесут, — это новые силы. В такой тяжёлой ситуации они смогут себя показать и помочь попасть на чемпионат мира», — приводит слова Филимонова РИА Новости.
8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11 октября сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.