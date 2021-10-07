Глебов — о вызове в сборную России по футболу: был в шоке от новости

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился эмоциями после первого вызова в сборную России по футболу.

«И был в шоке от новости. Безусловно, я счастлив. Пока не до конца осознал, что это на самом деле случилось. Только сейчас начинает приходить понимание, что полечу защищать флаг нашей страны. Это очень приятно», — цитирует Глебова Sport24.

Он признался, что совсем не ожидал вызова в сборную: сначала подумал, что его кто-то разыгрывает.

«Увидел сообщение от Валерия Георгиевича: «Ты где, футболистик?» Я ему перезвонил. Он спросил: «Как дела? Ты готов?» Я ответил: «Да». Карпин сказал: «Собирайся», — рассказал Глебов.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее сообщалось, что Глебов вызван в сборную России по футболу вместо травмированного хавбека «Химок» Дениса Глушакова.