«Процент жира стал лучше»: как сборная России по футболу начала подготовку к матчам со Словакией и Словенией

Сборная России по футболу готовится к октябрьским встречам отборочного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией. Во вторник прошли первая открытая тренировка и общение с прессой главного тренера национальной команды Валерия Карпина. По словам специалиста, под вопросом участие в матчах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и форварда «Химок» Дениса Глушакова. При этом менять схему он не собирается, а в составе планирует сочетать опыт и молодость.

Сборная России по футболу начала подготовку к решающим матчам отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. 8 октября в Казани состоится встреча со Словакией, а 11-го в Мариборе — со Словенией. Пока команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Права на ошибку в ближайших двух матчах практически нет. Напрямую на чемпионат мира выходит первая команда из группы, в стыковые матчи — вторая. Это прекрасно понимают все — и тренеры, и футболисты. Тем не менее внешне все стараются вести себя максимально раскрепощённо.

В воскресенье и понедельник игроки традиционно прибывали в расположение национальной команды и проходили восстановительные процедуры. Первым в Новогорске появился полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Футболист долгое время не вызывался в сборную, поэтому был безумно счастлив вновь оказаться в команде. Его выдавала всем хорошо известная улыбка, которая не сходила с лица при первом общении с тренерским штабом и футболистами.

Порадоваться за Дениса можно было практически в live-формате: каждый день пресс-служба РФС делает видео по итогам тренировочного дня. А ко встрече со Словакией во вторник был выпущен забавный ролик: Валерий Карпин выезжает в Казань на автомобиле, а по радио Леонид (очевидно, Слуцкий. — RT), заказывает ему песню.

Не сразу осознал, что вернулся на родину, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Привыкший тренироваться в Италии футболист вышел на своё первое занятие в сборной в коротеньких шортах.

«Ещё не понял, куда попал... Мы же всё-таки не в стоячем режиме, а работаем. На тренировке было нормально, а после надо сразу в тепло», — признался Миранчук пресс-службе РФС.

Своё состояние футболист оценил как отличное, но сразу признался — давно не играл, поэтому пока не знает, как будет чувствовать себя на поле. Последний раз Алексей принимал участие в матче «Аталанты» в серии А против «Салернитаны» 18 сентября. Россиянин провёл на поле 46 минут.

Не скрывал радости от появления в сборной и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого пригласили в команду после травмы полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Да, неожиданно было. В воскресенье вечером Виктор Онопко написал, потом набрали по телефону. Они сидели вместе с Валерием Карпиным и Николаем Писаревым, узнали, готов ли я, где я. Сказали, что принимают решение, в течение 30 минут решат вопрос и дадут знать, попаду я в окончательный список или нет. Позвонили через 20 минут и уже объявили, что в понедельник нужно прибыть в Новогорск на сборы команды. Когда увидел сообщение, сразу всё понял. Была улыбка на лице, внутри я очень рад», — рассказал армеец в интервью пресс-службе РФС.

Первая открытая тренировка сборной России для прессы как всегда оказалась не очень содержательной. Футболисты хорошо проводили время на поле и с удовольствием занимались. Впрочем, так они вели себя и раньше, при предыдущих тренерах. О повреждения Дениса Глушакова и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна было известно ещё в выходные, поэтому их ранний уход с поля не стал неожиданностью.

Тем не менее первый вопрос главному тренеру сборной Валерию Карпину во время брифинга с журналистами был задан именно про состояние здоровья футболистов, так как команда за пару дней лишилась Головина и полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова. Под большим вопросом участие в ближайших встречах защитника «Рубина» Алексея Самошникова.

«Глушаков? Ещё не могу сказать точно. Сегодня на поле он уже был, разминку сделал. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку. У Захаряна сильный ушиб голеностопа. Та же самая ситуация. Ведём работу. Позже посмотрим», — пояснил наставник.

В последний момент в сборной оказались полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов и защитник «Урала» Арсен Адамов. Их появление в Новогорске Карпин объяснил попыткой объединить молодость и опыт.

«Адамов — перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле слова. Быстрый, хороший в отборе. Его вызвали с прицелом на будущее. Можно было привлечь и Козлова, который у нас в «Ростове» играет, но перспективнее Адамов. У нас есть и опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому что он уже выступал за сборную. Опыт — это хорошо, но какая-то перспектива должна быть», — сказал специалист.

При этом Карпин отметил, что на роль крайнего защитника в том случае, если Алексей Самошников не сможет присоединиться к сборной, он рассматривает игрока «Антальяспора» Фёдора Кудряшова. Но есть нюанс — футболист долгое время не играл на данной позиции. При этом менять схему из-за появления новых игроков в составе сборной специалист не планирует.

В связи с обилием травм журналисты не могли не поинтересоваться у Карпина о причинах. Специалист сначала съязвил, что дело в тренерском штабе и новых врачах, а потом предложил посмотреть на проблему шире.

«У нас дефицит не только крайних, но и центральных защитников. Дело не в российских позициях, а в качестве игроков, в том числе подрастающего поколения. Проблемы российского футбола всё те же. Сейчас просто Фернандес закончил, Караваев и Самошников травмированы. Получи повреждения два центральных защитника — говорили бы тогда про дефицит на данной позиции», — подчеркнул тренер.

Повреждения преследуют не только российских игроков. По мнению Карпина, виной тому прошлый год. Из-за коронавируса матчи переносились, сезон вышел более интенсивным, нежели прежде. А если ещё проводить чемпионат мира раз в два года, как предлагает ФИФА, количество травм может возрасти.

«Для футболистов будет перегруз. И так уже перегруз. И я даже не про российских футболистов говорю, а про европейских. Они играют по 70 матчей за сезон. Был ковидный год, сейчас игры из-за этого стали чаще. Представьте, что это будет постоянно! Поэтому я, скорее, против чемпионата мира раз в два года», — сказал Карпин.

Возвращаясь к состоянию здоровья тех футболистов, которые присутствуют на сборе, Карпин отметил — все футболисты соблюдали рекомендации тренерского штаба и приехали с меньшей массой тела, в том числе Джикия, о котором особенно переживали журналисты.

«Пока не могу сказать, в хорошей ли они форме. Процент жира стал лучше, но это не значит, что форма стала лучше», — сказал специалист.

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При этом Карпин отметил — по сравнению с предыдущим сбором прибавили спартаковцы, а на «железнодорожников», наоборот, отрицательно влияет ситуация в клубе. Во вторник стало известно об отставке главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Футболисты пытаются отключить голову от тех вещей, которые происходят в клубе, но полностью это сделать невозможно», — добавил специалист.

Поэтому вполне логичным выглядит формат общения с журналистами форварда «Локомотива» Фёдора Смолова. Он был максимально сдержан и неразговорчив. А затем написал в Instagram: «Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам».

Ещё одним больным вопросом для Карпина с учётом обилия травм стал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы выступать за национальную команду. Нападающий объяснил это тем, что не готов. Сразу после этого он четырежды отличился в трёх матчах РПЛ, а в интервью журналистам заявил, что ставит в отношениях с национальной командой «двоеточие».

«Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если человек считает, что он не готов, то окей. В сборной России футболисты должны хотеть играть», — сказал Карпин.

Впереди у команды два ключевых матча. И как отметил тренер, насколько важны были те или иные игроки, покажет лишь результат. На вопрос, появится ли Дзюба в составе сборной России в следующий раз, Карпин ответил лишь одним словом: «Посмотрим».