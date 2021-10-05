Глушаков — об изменениях в сборной России: у Карпина есть свой взгляд на футбол
- РИА Новости
«Не знаю, какая была сборная до, немного выступал. Дисциплина на первом плане, игровые взаимодействия. Ничего нового нет. Что-то поменялось, но не глобально. У Карпина есть своё видение футбола», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне полузащитник забил шесть голов в десяти матчах. Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.
Сборная России под руководством Валерия Карпина проводит тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.
После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ситуацию с большим количеством травм у игроков сборной России перед октябрьскими матчами квалификационного турнира чемпионата мира.