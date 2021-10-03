Самедов высказался о ситуации с травмами в сборной России по футболу

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ситуацию с большим количеством травм у игроков сборной России по футболу перед октябрьскими матчами квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Не знаю, повлияет ли на результат отсутствие этих игроков. Любая потеря — очень плохо. Но, опять же, для этого и вызывается такое большое количество футболистов — чтобы было кем заменить», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Российской команде не смогут помочь травмированные полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев. Под вопросом участие в матчах хавбека «Химок» Дениса Глушакова и защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее депутат Государственной думы России Роман Терюшков заявил, что Глушаков, возможно, не примет участия в матчах сборной России в октябре.