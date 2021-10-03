Самедов высказался о ситуации с травмами в сборной России по футболу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ситуацию с большим количеством травм у игроков сборной России по футболу перед октябрьскими матчами квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Самедов высказался о ситуации с травмами в сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Не знаю, повлияет ли на результат отсутствие этих игроков. Любая потеря — очень плохо. Но, опять же, для этого и вызывается такое большое количество футболистов — чтобы было кем заменить», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Российской команде не смогут помочь травмированные полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев. Под вопросом участие в матчах хавбека «Химок» Дениса Глушакова и защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт тренировочный сбор на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее депутат Государственной думы России Роман Терюшков заявил, что Глушаков, возможно, не примет участия в матчах сборной России в октябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить