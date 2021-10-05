Глушаков рассказал, почему закончил тренировку раньше остальных футболистов сборной
- РИА Новости
«Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение. Пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план. Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Футболист признался, что пока не знает, успеет ли восстановиться к матчу со Словакией.
«Я ездил на МРТ. Мышцы целы, всё чисто», — добавил он.
Российской команде в октябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года не смогут помочь травмированные полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, Александр Головин из «Монако» и защитник «Локомотива» Станислав Магкеев. Под вопросом участие в матчах защитника «Рубина» Ильи Самошникова.
Сборная России под руководством Валерия Карпина проводит тренировочные сборы на базе в Новогорске. 7 октября команда отправится в Казань, где на следующий день сыграет со сборной Словакии. 11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией.
После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что хавбек столичного ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную на октябрьские матчи вместо травмированного Головина.