Ахметов вызван в сборную России вместо травмированного Головина

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Футболист получил приглашение вместо травмированного Александра Головина.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — сказал Валерий Карпин.

Национальная команда проведёт матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

Ранее сообщалось, что вопрос, примет ли Головин участие в ближайших матчах сборной, будет решаться по итогам обследования.