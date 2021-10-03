Участие Головина в ближайших матчах сборной определят итоги обследования

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В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, когда станет известно, отправится ли полузащитник «Монако» Александр Головин в расположение сборной России для подготовки к ближайшим матчам.
Участие Головина в ближайших матчах сборной определят итоги обследования
  • © РФС

Как сообщается на сайте РФС, участие Головина в ближайших матчах сборной определится после проведение МРТ-исследования в его клубе. По итогам осмотра станет известно, готов ли будет игрок выйти на поле.

Хавбек был вызван в национальную команду на матчи со Словакией и Словенией, которые состоятся 8 и 11 октября.

В матче девятого тура французской футбольной Лиги 1 с «Бордо» россиянин получил повреждение и был заменён на 57-й минуте.

Ранее агент Головина рассказал подробности о травме футболиста.

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