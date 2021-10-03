Агент Головина рассказал подробности о травме футболиста

Короткая ссылка
Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал подробности о травме своего клиента, которую он получил в матче девятого тура французской футбольной Лиги 1 с «Бордо».
Агент Головина рассказал подробности о травме футболиста
  • Reuters

«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

По его словам, 25-летний игрок должен был отправиться в сборную 4 октября, но теперь он точно не приедет в её расположение в течение ближайших двух дней.

Головин в матче с «Бордо» был заменён на 57-й минуте.

Хавбек был вызван в национальную команду на матчи со Словакией и Словенией, которые состоятся 8 и 11 октября.

Ранее сообщалось, что Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить