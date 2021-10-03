Агент Головина рассказал подробности о травме футболиста
- Reuters
«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
По его словам, 25-летний игрок должен был отправиться в сборную 4 октября, но теперь он точно не приедет в её расположение в течение ближайших двух дней.
Головин в матче с «Бордо» был заменён на 57-й минуте.
Хавбек был вызван в национальную команду на матчи со Словакией и Словенией, которые состоятся 8 и 11 октября.
Ранее сообщалось, что Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России.