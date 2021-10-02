Поддержка лимита, предложение из Ирака и отдых в Австрии: чем занимается Черчесов после ухода из сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил за лимит на легионеров и прокомментировал высокие зарплаты молодых игроков. По словам специалиста, после ухода с должности он два месяца отдыхал и за это время получил несколько предложений о работе, однако пока не принял ни одно из них. Что происходило в жизни тренера в последнее время — в материале RT.

Прошло уже почти три месяца с тех пор, как Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. 58-летний специалист пока не спешит возобновлять карьеру, хотя ему уже поступило несколько предложений о работе из разных стран. За это время тренер успел посетить несколько матчей и стал чаще высказываться по футбольной тематике.

Так, на этой неделе Черчесов стал гостем польской спортивной программы Hejt Park, в эфире которой поделился мыслями по различным футбольным темам. Например, он подключился к дискуссии об отмене лимита на легионеров в России. Экс-наставник сборной заявил, что ограничения для иностранных игроков необходимы.

«Я высказывался об этом лет пять-шесть назад. Моё мнение не меняется. И тогда, и сейчас я думаю, что лимит всё-таки нужен. Тогда говорил о лимите по схеме 10+15 и что нужно посмотреть, как он работает. Если достаточно, то можно на один меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться», — заявил Черчесов.

Он также высказался о высоких зарплатах молодых футболистов. Тренер отметил, что не видит в этом ничего предосудительного, если игрок заслужил большие деньги своими результатами.

«Молодой, старый — не имеет никакого значения. Или он заслуженно получил, или нет. А раз заслуженно, то не получил, а заработал. Если именно «получил», то это подарок. Другое дело, что если молодой заработал много… Это жизнь, это нормальная ситуация. Это барьер, который футболист должен пройти. Кто прошёл, тот идёт дальше. Главное — кто окружает этих футболистов. Семья, друзья… Это ещё и одна из важнейших задач тренера — воспитывать игрока, личность», — отметил специалист.

Активно общаться с журналистами Черчесов стал только в последнее время, а до этого он, как и в бытность тренером сборной, старался не давать лишних комментариев. Причиной тому был двухмесячный отпуск, который он взял после увольнения. СМИ сообщали, что сначала тренер находился в родной Северной Осетии, откуда выезжал в Москву для ведения переговоров по возможному трудоустройству, а затем перебрался с семьёй в Австрию, где у него есть квартира. Черчесов признавался, что на отдыхе не смог в прямом эфире посмотреть первые матчи сборной под руководством Валерия Карпина.

«Мы были в горах, и я не смог посмотреть игры. Были дни рождения у меня и моей супруги. Мы так посчитали, что десять лет мы не справляли вместе наши дни рождения... Мы были в горах, и там не было прямой трансляции. Врать не буду: потом я посмотрел игру с хорватами в записи. Вы когда-нибудь пробовали сначала почитать про игру, а потом её посмотреть? Интересное занятие, рекомендую», — рассказал специалист.

«Игры с Мальтой и Кипром я не смотрел, посмотрел только обзор. Главное, что взяли семь очков, команда идёт дальше. Был бы здесь, посмотрел бы игры», — добавил Черчесов в сентябрьском интервью «России 24».

Об отпуске в Австрии специалист упоминал и в других интервью. Так, когда в августе появилась информация о его возможном назначении в «Спартак», Черчесов заверил, что никаких переговоров с клубом не ведёт, а продолжает наслаждаться отдыхом.

«Отдыхаю с семьёй в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность. Несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих «контактах» со «Спартаком», то об этом уже чётко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, всё время после моего ухода из «Спартака» мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более она там есть и без того. Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама», — отмечал Черчесов в комментарии «Спорт-Экспрессу».

При этом он не скрывал, что на протяжении всего времени после увольнения из сборной России ему поступали предложения от других национальных команд. Первой его услугами заинтересовалась федерация футбола Ирака, которая, по данным «Чемпионата», предлагала зарплату в €2,5 млн в год и ставила задачу попасть на чемпионат мира в Катаре.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Сказал, что не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав, что было до того», — прокомментировал эту информацию Черчесов.

В разговоре с польским изданием Meczyki.pl тренер также рассказал, что получал звонки из Саудовской Аравии и Китая — стран, которые тоже пока борются за попадание на мундиаль 2022 года. При этом Черчесов уточнил, что не получал предложений в Польше, где он известен по работе с «Легией» перед приходом в сборную России.

В том же интервью программе Hejt Park Черчесов упомянул, что к нему есть интерес со стороны Турции.

«Недавно у меня был разговор с турецкой федерацией. Они мне звонили. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я и французских знаю, и испанских, и норвежских. Это моя профессия. Моя работа — знать футбол», — отметил Черчесов.

В начале сентября тренер покинул Австрию и перебрался обратно в Москву. Там он посетил матч двух своих бывших клубов — московского «Спартака» и польской «Легии». При этом Черчесов признавался, что приглашение на игру получил именно от варшавской команды. В дальнейшем он снова побывал на матче «Легии», когда она встречалась дома с «Лестером».