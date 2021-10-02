Черчесов заявил, что ему звонили из Федерации футбола Турции

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что руководство Федерации футбола Турции (TFF) вышло с ним на контакт.

«Недавно у меня был разговор с Федерацией футбола Турции, они мне звонили сами, были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Могу сказать, что я и испанских знаю, и французских, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», — заявил Черчесов в эфире польской программы Hejt Park.

58-летний специалист был главным тренером сборной России с июля 2016 по август 2021 года. Черчесов с национальной командой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в России. Его место в сборной занял Валерий Карпин.

Ранее Черчесов оценил перспективы «Легии» и «Спартака» в Лиге Европы.