Черчесов оценил перспективы «Легии» и «Спартака» в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче второго тура группового этапа Лиги Европы между польской «Легией» и английским «Лестер Сити».

«Легия» грамотно выстроила игру на контратаках, сыграла лучше, чем против «Спартака» и заслуженно набрала три очка. Кому-то результат показался сенсационным, но всё по делу», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Тренер ответил на вопрос о том, следил ли он за параллельной встречей группы между московским «Спартаком» и итальянским «Наполи».

«Не было такой возможности. Счёт узнал после матча. Теперь «Легии» нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а «Спартаку» — продолжать бороться за место под солнцем. Второй тур показал, что всё возможно. Рад, что турнирную таблицу возглавляют два клуба, где я работал», — сказал он.

Напомним, что «Легия» одержала победу над «Лестером» со счётом 1:0, а «Спартак» победил «Наполи» 3:2.

Таким образом, польская команда с шестью очками возглавила турнирную таблицу группы C, а москвичи расположились на второй позиции, набрав три очка. Итальянцы и англичане имеет по одному очку и занимают третье и четвёртое места соответственно.

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