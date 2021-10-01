Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России

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Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в сборную России
  • Reuters

«Отказ Артём от вызова в национальную команду стал сюрпризом. Думаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор», — сказал Онопко в эфире «Коммент.Шоу».

Тренер отметил, что каждый футболист принимает решение индивидуально, исходя из своего состояния.

«Бывает, что и физически устаёт игрок, но больше — эмоционально. Тот же Акинфеев, которого я хорошо знаю. У Игоря семья, дети. Он не может играть в национальной команде просто так. Играть за ЦСКА и сборную — это большая нагрузка и ответственность. Алан Дзагоев так же думает. И Артём, наверное, думал так же», — сказал он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.

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