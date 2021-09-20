Карпин объяснил вызов в сборную Дзюбы

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал попадание Артёма Дзюбы в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.
Карпин объяснил вызов в сборную Дзюбы
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Игорь Руссак

«Старт сезона у него получился неудачным. Некоторые матчи не играл, в других был не в лучшей форме. В последнем матче с «Ахматом» выглядел получше. Это расширенный список, а не окончательный. До сбора ещё есть по три-четыре матча. Дальше будем смотреть, как будут футболисты проявлять себя», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин назвал расширенный состав национальной команды, которая будет готовиться к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

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