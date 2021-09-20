Дзюба попал в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав национальной команды, которая будет готовиться к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Полностью состав сборной выглядит следующим образом. Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»). Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА ), Станислав Магкеев («Локомотив» ), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»). Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»). Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артём Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»). ⚡️ Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на #WC2022 — Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021 Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Ранее Карпин подтвердил, что запретил футболистам сборной России пить пиво.