Дзюба попал в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав национальной команды, которая будет готовиться к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Дзюба попал в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА ), Станислав Магкеев («Локомотив» ), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артём Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин подтвердил, что запретил футболистам сборной России пить пиво.

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