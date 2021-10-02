Черчесов: лимит всё-таки нужен

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к возможной отмене лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Черчесов: лимит всё-таки нужен
  • РИА Новости

«Я высказывался об этом пять-шесть лет назад. Моё мнение не изменилось. Как и тогда, сейчас я думаю, что лимит всё-таки нужен. Тогда я говорил о лимите по схеме «10 + 15», — сказал Черчесов на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Он добавил, что нужно посмотреть, как такой расклад будет работать на деле.

Напомним, что в российском чемпионате действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17».

Ранее Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России.

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