Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал отношения Артёма Дзюбы и Валерия Карпина.

«Артём амбициозный футболист, который имеет своё мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашёл», — сказал Черчесов на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Он отметил, что в его сборной России Дзюба был капитаном и забил больше всех голов. К нему не было вопросов.

«Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, ещё неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык», — добавил Черчесов.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Карпин не скрывает, что между ними есть конфликт.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 года. Черчесов с национальной командой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в России. Его место в сборной занял Валерий Карпин.

Ранее Черчесову задали вопрос о том, является ли увольнение из сборной России инициативой Путина.