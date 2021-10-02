Черчесову задали вопрос о том, является ли увольнение из сборной России инициативой Путина

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об участии президента Владимира Путина в его отставке.

«Увольнение — это инициатива Путина? Это. Мы плохо слышим, нет?», — сказал Черчесов на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Черчесов рассказал, что контактировал с главой государства на домашнем чемпионате мира 2018 года. Путин лично пригласил специалиста на финал турнира.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 года. Черчесов с национальной командой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в России. Его место в сборной занял Валерий Карпин.

Ранее Черчесов заявил, что ему звонили из Федерации футбола Турции.

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