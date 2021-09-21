Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака по футболу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о переговорах по поводу своего возможного назначения в национальную команду Ирака.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять что было сделано не так. Это решение было бы безответственным», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 

По его словам, только сейчас он начинает понимать, в какую сторону ему двигаться. Что касается продолжения карьеры, то Черчесов заявил, что болельщики и журналист узнают о его следующем месте работы из прессы.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также выступала на Евро-2020, на котором не сумела пробиться в плей-офф.

Ранее Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком».

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