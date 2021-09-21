Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слухи по поводу переговоров о назначении в московский «Спартак».

«Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моё имя фигурирует где-то, где меня нет. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол, что ли?» — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что это будоражит общественность, но ему бы не хотелось создавать проблемы клубу.

«Всему своё время. Через пару недель скажу, с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнает», — добавил специалист.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Он также тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год и приводил красно-белых к серебру чемпионата России.

В мае 2021 года главным тренером «Спартака» был назначен Руй Витория. Под его руководством команда после восьми туров занимает девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 10 очков.

Ранее сообщалось, что Витория покинет пост главного тренера «Спартака».