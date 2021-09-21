Источник: Витория покинет пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория покинет клуб после поражения от ЦСКА в восьмом туре Российской премьер-лиги.

Как сообщается в Telegram-канале «цУЕФА», в скором времени клуб объявит об отставке португальского специалиста.

20 сентября ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав десять очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Виторию необходимо гнать из команды.