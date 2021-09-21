Ловчев: Виторию надо гнать из «Спартака»
«Тренер «Спартака» говорит, что мы играли здорово. А я, дурак, смотрел футбол этот. Говорит, что создали моменты. А я видел, как Чалов не забил с девятиметровой отметки, когда ему Эджуке откатил мяч», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
По его мнению, у красно-белых не было подобных моментов в минувшем матче, хотя португальский специалист и говорит не первый раз, что команда хорошо действовала.
«Гнать надо, ёлки-палки! Игроков так прикрывает? Да он себя прикрывает! Они здорово играли, а мы дураки здесь, смотрим!» — добавил эксперт.
ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав десять очков.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что Витория останется главным тренером команды.