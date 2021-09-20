В «Спартаке» сообщили, что Витория останется главным тренером команды

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что главный тренер красно-белых Руй Витория продолжит работу с командой, несмотря на поражение от ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Руй Витория никуда не уходит — он об этом чётко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что нападающий команды Заболотный провёл великолепный матч со «Спартаком».